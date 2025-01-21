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Мир

Россиянки стали чаще покупать шубы из меха кенгуру

Шубы из кенгуру в России, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 04:20 Фото: pixabay
Экзотический вид шуб из меха кенгуру набирает популярность в России. Их высокая стоимость не смущает покупателей. В стране начали активно скупать меховые изделия, сообщает Zakon.kz.

По информации Super, жители южных регионов оказались активнее северных соотечественников в вопросах покупки шуб: южные субъекты РФ попали в топ-5 регионов по спросу на меховые изделия в декабре 2024 года.

Несмотря на дожди и плюсовую температуру в регионе, ставропольские покупатели приобрели шуб на 292 млн рублей за месяц. Не менее активно мех приобретали жители Москвы, Кировской области, Санкт-Петербурга и Калмыкии. Вероятно, на спрос повлиял завирусившийся прошлой зимой стиль slavic girl – то есть образ славянки в мехах, которая ест бутерброды с красной икрой.

Ожидается, что шубы из норок, песцов и лисиц могут уступить место экзотике. Россиянки стали чаще отдавать предпочтение шубам из меха кенгуру. За декабрь 2024-го было продано шесть шуб из этого животного, три – из белки, одна – из нерпы.

Ранее появилась информация, что модные дома отказываются сотрудничать с Меланией Трамп.

Аксинья Титова
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