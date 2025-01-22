#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
520.91
544.25
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
520.91
544.25
5.29
Мир

Сколько телезрителей посмотрели инаугурацию Трампа

Инаугурация, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 02:16 Фото: Instagram/whitehouse
Стало известно, сколько телезрителей посмотрели инаугурацию 47 президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что ее посмотрели 24,6 млн телезрителей и это минимальный показатель за 12 лет. Такие данные приводит аналитическая компания Nielsen.

Последний раз меньше зрителей собирала вторая инаугурация Барака Обамы в 2013 году. Тогда ее посмотрели 20,6 млн человек.

Инаугурацию Джо Байдена в 2021 году смотрели 33,8 млн телезрителей, а первую инаугурацию Трампа в 2017 году – 30,6 млн. Рекордным по числу телезрителей остается вступление в должность Рональда Рейгана в 1981 году. Его инаугурацию посмотрели 41,8 млн человек.

В комментариях тут же посыпались иронические отклики, что инаугурацию Трампа смотрели исключительно из-за шляпы Мелании. Также зрителям было интересно, повторит ли он свою попытку поцеловать ее. Вопреки хейту после первой неудачи, Трамп добился своего в финале мероприятия.

20 января Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента Америки.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Забытая в самолете кошка совершила три перелета
Мир
03:00, 23 января 2025
Забытая в самолете кошка совершила три перелета
В Ираке приняли поправки, позволяющие браки с девочками с 9 лет
Мир
00:36, 23 января 2025
В Ираке приняли поправки, позволяющие браки с девочками с 9 лет
Туристка захотела сделать фото на железнодорожных путях и была сбита поездом
Мир
23:42, 22 января 2025
Туристка захотела сделать фото на железнодорожных путях и была сбита поездом
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: