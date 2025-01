Сколько телезрителей посмотрели инаугурацию Трампа

Оказалось, что ее посмотрели 24,6 млн телезрителей и это минимальный показатель за 12 лет. Такие данные приводит аналитическая компания Nielsen.

Последний раз меньше зрителей собирала вторая инаугурация Барака Обамы в 2013 году. Тогда ее посмотрели 20,6 млн человек.

Инаугурацию Джо Байдена в 2021 году смотрели 33,8 млн телезрителей, а первую инаугурацию Трампа в 2017 году – 30,6 млн. Рекордным по числу телезрителей остается вступление в должность Рональда Рейгана в 1981 году. Его инаугурацию посмотрели 41,8 млн человек.

В комментариях тут же посыпались иронические отклики, что инаугурацию Трампа смотрели исключительно из-за шляпы Мелании. Также зрителям было интересно, повторит ли он свою попытку поцеловать ее. Вопреки хейту после первой неудачи, Трамп добился своего в финале мероприятия.

TRUMP TAKES THE OATH!



Ladies and gentlemen, it's official. pic.twitter.com/bd99voLq1r