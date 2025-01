Дональд Трамп вступил в должность президента США

Незадолго до этого к присяге был приведен вице-президент Джей Ди Вэнс.

Трамп по традиции дал клятву добросовестно выполнять обязанности президента и защищать конституцию США.

🚨 #BREAKING: DONALD J. TRUMP SWORN IN AS 47TH PRESIDENT OF THE UNITED STATES. It is done. pic.twitter.com/PsQLKt4Ikp