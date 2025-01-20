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Мир

Дональд Трамп вступил в должность президента США

Дональд Трамп вступил в должность президента США, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 22:07 Фото: Х/ Trump War Room
20 января Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США, сообщает Zakon.kz.

Незадолго до этого к присяге был приведен вице-президент Джей Ди Вэнс. 

Трамп по традиции дал клятву добросовестно выполнять обязанности президента и защищать конституцию США.

Также в своей первой речи он заявил, что "золотой век" Америки начинается прямо сейчас и что он будет ставить Америку "прежде всего". 

Церемония инаугурации состоялась в ротонде Капитолия. Среди присутствующих были предшественник Трампа Джо Байден, бывший вице-президент Камала Харрис, а также экс-президенты Барак Обама (2009-2017), Билл Клинтон (1993-2001), Джордж Буш-младший (2001-2009) и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон.

Ранее сообщалось, что сегодня Байден поприветствовал Трампа в Белом доме словами "Добро пожаловать домой". 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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