Дональд Трамп вступил в должность президента США

20 января Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США, сообщает Zakon.kz.

Незадолго до этого к присяге был приведен вице-президент Джей Ди Вэнс.

Трамп по традиции дал клятву добросовестно выполнять обязанности президента и защищать конституцию США.

🚨 #BREAKING: DONALD J. TRUMP SWORN IN AS 47TH PRESIDENT OF THE UNITED STATES. It is done. pic.twitter.com/PsQLKt4Ikp — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 20, 2025

Также в своей первой речи он заявил, что "золотой век" Америки начинается прямо сейчас и что он будет ставить Америку "прежде всего".



Церемония инаугурации состоялась в ротонде Капитолия. Среди присутствующих были предшественник Трампа Джо Байден, бывший вице-президент Камала Харрис, а также экс-президенты Барак Обама (2009-2017), Билл Клинтон (1993-2001), Джордж Буш-младший (2001-2009) и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон.

Ранее сообщалось, что сегодня Байден поприветствовал Трампа в Белом доме словами "Добро пожаловать домой".