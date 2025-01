В Лос-Анджелесе снова вспыхнул крупный пожар

Как пишет Los Angeles Times, спасатели эвакуировали 30 тыс. человек. За несколько часов пламя охватило 36 кв. км из-за сильного ветра. Со стихией борются свыше четырех тысяч спасателей. По последней информации от пожарной службы Лос-Анджелеса, огонь пока не удалось локализовать.

#BREAKING : We have a new fire growing and prompting evacuation orders in #Castaic . Newschopper4 is showing us how quickly the fire is spreading. Live on @NBCLA 📺🚁 pic.twitter.com/m7QUjCVEq0

Помимо 31 тыс. эвакуированных человек, еще 23 тыс. получили сообщения о подготовке к эвакуации.

HUGHES FIRE continues to move to the West Southwest towards Castaic and towards Interstate 5. Flames are at the shoreline of Lake Castaic and the recreation area. Engines predeployed at homes past the west side of the Lake. @knxnews pic.twitter.com/dG8NxS7YOb