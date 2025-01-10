Пожары в Лос-Анджелесе: выросло число жертв, задержан возможный поджигатель

В Калифорнии продолжают бушевать лесные пожары, уничтожающие имущество местных жителей, сообщает Zakon.kz.

На утро 10 января в Калифорнии полыхают пять пожаров. Некоторые удалось взять под контроль, пишет Sky News.

Пожар в Палисейдс: не менее 8 тыс. га, 6% локализовано.

Пожар в Итоне: не менее 5,5 тыс. га, 0% локализовано.

Пожар Херст: не менее 300 га, 37% локализовано.

Пожар в Лидии: не менее 159 га, локализовано 75%.

Пожар в Кеннете: не менее 380 га, 0% локализовано.

При этом последний пожар расследуется как возможный поджог после того, как местные жители задержали подозреваемого недалеко от места, где бушует пламя. Следователи полицейского управления Лос-Анджелеса выясняют, был ли этот человек ответственен за пожар в Кеннете. Детективы также изучают возможные связи с другими пожарами в этом районе. Задержанный взят под стражу.

Окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хохман заявил, что предполагаемому поджигателю может грозить наказание, сопоставимое с наказанием за убийство, и пожизненное заключение.

"Правосудие будет быстрым. Оно будет суровым, и будет вынесено максимальное наказание", – сказал Хохман.

Между тем стало известно, что число погибших от огненной стихии выросло до 10. Жертвы пока официально не опознаны.

Лесной пожар начался в Лос-Анджелесе утром 7 января. В Сети появились спутниковые снимки сгоревших районов в Калифорнии.