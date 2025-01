"Красный" уровень опасности: торнадо, снег и ливень ожидают в Великобритании

По информации телеканала Sky News, "красный уровень" будет действовать на территории части Шотландии и всей Северной Ирландии. На остальной территории Великобритании сохранится "желтый" и "оранжевый" уровни опасности. В Северной Ирландии при этом школам рекомендовали перенести уроки в дистанционный формат.

Как уточняется, ожидается снег, ливень и ветер, порывы которого могут достигнуть 145 км/ч. Кроме того, существует риск образования торнадо.

Национальная группа по координации чрезвычайных ситуаций Ирландии в ходе брифинга для прессы заявила, что шторм станет одним из самых опасных в истории страны.

⚠️⚠️🔴 Red weather warning issued 🔴⚠️⚠️



Strong and damaging winds for parts of south and southwest Scotland



Friday 1000 – 1700



Latest info 👉 https://t.co/QwDLMfS950



Stay #WeatherAware ⚠️ pic.twitter.com/jOwp4FrCDM