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Мир

"Красный" уровень опасности: торнадо, снег и ливень ожидают в Великобритании

шторм в Великобритании, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 19:32 Фото: скриншот видео
На некоторые районы Великобритании надвигается шторм "Эовин", из-за чего власти ввели "красный" уровень погодной опасности, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Sky News, "красный уровень" будет действовать на территории части Шотландии и всей Северной Ирландии. На остальной территории Великобритании сохранится "желтый" и "оранжевый" уровни опасности. В Северной Ирландии при этом школам рекомендовали перенести уроки в дистанционный формат.

Как уточняется, ожидается снег, ливень и ветер, порывы которого могут достигнуть 145 км/ч. Кроме того, существует риск образования торнадо.

Национальная группа по координации чрезвычайных ситуаций Ирландии в ходе брифинга для прессы заявила, что шторм станет одним из самых опасных в истории страны.

Ранее на Майотту (заморская территория Франции в Индийском океане) 14 декабря обрушился ураган "Шидо". Известно о 14 погибших.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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