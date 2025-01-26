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Мир

Четырнадцатилетний подросток убил двенадцатилетнего школьника

Убийство школьника, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 07:54 Фото: pixabay
14-летний подросток обвиняется в убийстве школьника из Бирмингема (Великобритания) Лео Росса. 12-летний Лео был зарезан днем 21 января, по пути из школы домой, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, 14-летнему мальчику предъявлены обвинения в убийстве 12-летнего Лео Росса. Он ударил погибшего ножом в живот, когда возвращался домой из школы в Бирмингеме.

Мальчик, имя которого не может быть названо по юридическим причинам, был взят под стражу и должен явиться в магистратский суд.

Фото: полиция Западного Мидленда

Лео был найден одним из местных жителей около 15:40 22 января в лесистой местности недалеко от железнодорожных путей, через которые он шел в школу.

Полиция сообщила, что 14-летнему мальчику предъявлены обвинения в убийстве, шести случаях нападения и хранении ножа.

Ранее стало известно, что жителя Китая казнят за хладнокровное убийство японского мальчика.

Аксинья Титова
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