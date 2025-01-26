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Мир

Жителя Китая казнят за хладнокровное убийство японского мальчика

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 05:20 Фото: pexels
Китайский суд вынес смертный приговор мужчине, обвиняемому в убийстве японского мальчика на юге Китая в сентябре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, нападавший старше 40 лет смертельно ранил ножом 10-летнего мальчика, который направлялся в японскую школу в Шэньчжэне в провинции Гуандун. Мужчину задержали на месте.

Министерство иностранных дел Японии сообщило, что мужчине было предъявлено обвинение в убийстве. Суд указал, что его преступление, крайне отвратительное и тяжкое, заслуживает смертной казни.

В Суде отметили, что мужчина приобрел орудие убийства, убил невинного ребенка, а затем позвонил в СМИ, пытаясь привлечь к трагедии внимание в соцсетях.

Посол Японии в Китае Канасуги Кэндзи выступил перед журналистами в Пекине. По его словам, обвиняемый хочет поговорить с семьей жертвы, адвокатом жертвы и послом Японии.

Ранее пять мужчин приговорили к смертной казни за групповое изнасилование и убийство подростка. А параллельно с этим в Таиланде арестовали россиянина по обвинению в убийстве сына.

Аксинья Титова
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