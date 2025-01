200-летнюю "ведьмину бутылку" нашли на стройке в Британии

Бутылку с разрешения владельцев дома передали в университет Линкольна, которых попросили установить, какое вещество находится в сосуде, не извлекая пробку, и сохранить артефакт без повреждений.

Изучением загадочного содержимого занималась студентка Зара Йейтс. Ей удалось выяснить, что бутылку изготовили в 1790-1840 годы.

Примечательно, что строители изначально предположили, что находка может оказаться старинной бутылкой рома, и решили вскрыть ее содержимое. К счастью, их остановили. Исследования показали, что внутри находился вовсе не алкоголь, а нечто гораздо менее ожидаемое – моча.

Также на дне есть осадок, который указывает на то, что в сосуд могли добавить и некий растительный компонент.

200-YEAR-OLD "WITCH BOTTLE" FOUND FULL OF...



A 19th-century bottle dug up in a construction site in Lincolnshire, UK, turned out to be a "witch bottle" filled with pee and botanicals, meant to ward off "evil spirits."



Imaging tech confirmed the spooky mix without uncorking it.