#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
517.84
543.11
5.28
Мир

200-летнюю "ведьмину бутылку" нашли на стройке в Британии

200-летнюю &quot;ведьмину бутылку&quot; нашли на стройке в Британии, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 13:58 Фото: pixabay
В британском городе Клиторпсе рабочие на строительной площадке сделали необычное археологическое открытие – они наткнулись на закупоренную "ведьмину бутылку", сообщает Zakon.kz.

Бутылку с разрешения владельцев дома передали в университет Линкольна, которых попросили установить, какое вещество находится в сосуде, не извлекая пробку, и сохранить артефакт без повреждений.

Изучением загадочного содержимого занималась студентка Зара Йейтс. Ей удалось выяснить, что бутылку изготовили в 1790-1840 годы.

Примечательно, что строители изначально предположили, что находка может оказаться старинной бутылкой рома, и решили вскрыть ее содержимое. К счастью, их остановили. Исследования показали, что внутри находился вовсе не алкоголь, а нечто гораздо менее ожидаемое – моча.

Также на дне есть осадок, который указывает на то, что в сосуд могли добавить и некий растительный компонент.

Стоит уточнить, что традиция изготовления "ведьминой бутылки" восходит корнями на многие столетия назад.

Первые такие "бутылки" в Европе стали делать в XV веке на территории Англии и Германии. Они были изготовлены из камня, наполнялись травами, колючими вещами (острыми обломками камней и металла) и служили преимущественно для защиты от колдовства других ведьм, нечистой силы и болезней. Позже ведьмины бутылки стали делать из стекла.

В этих артефактах также могут находиться кости животных и гвозди.

Ранее сообщалось, что Великобритания захоронит более 140 тонн радиоактивного плутония, полученного при работе ядерных реакторов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Мороженщик из Турции вошел в Книгу рекордов Гиннеса
Мир
08:38, Сегодня
Мороженщик из Турции вошел в Книгу рекордов Гиннеса
Сколько заработал гендиректор Starbucks за четыре месяца своей работы
Мир
08:05, Сегодня
Сколько заработал гендиректор Starbucks за четыре месяца своей работы
Пенсионер из Китая отказался от 220 тысяч долларов и теперь живет посредине трассы
Мир
07:35, Сегодня
Пенсионер из Китая отказался от 220 тысяч долларов и теперь живет посредине трассы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: