Британия захоронит крупнейший в мире запас радиации

Великобритания захоронит более 140 тонн радиоактивного плутония, полученного при работе ядерных реакторов, сообщает Zakon.kz.

По информации Guardian, это захоронение станет крупнейшим в мире. Специалисты предполагали, что плутоний удастся переработать в топливо, которое затем можно вновь использовать для реакторов.

Однако власти страны посчитали, что издержки слишком ощутимы. Также это могло бы навредить окружающей среде (на атомном комплексе "Селлафилд" обнаружили многочисленные протечки).

Для утилизации радиоактивный элемент смешают с жидким стеклом, после чего его запакуют в стальную оболочку. Для выполнения этих работ потребуется строительство отдельного предприятия.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне построят бункер для богатых на случай катастрофы.

