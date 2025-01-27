17 человек погибли во время вооруженного конфликта армии Конго с повстанцами

Фото: скриншот видео

В Демократической Республики Конго (ДРК) проходят бои конголезской армии с повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23). В результате конфликта погибли 17 человек и еще 367 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Об этом со ссылкой на больницы города Гома пишет France24. "Хирурги работают круглосуточно, чтобы справиться с огромным потоком раненых, так как боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении. Медики Гомы призывают жителей города сдавать кровь для спасения пострадавших. Город Гома является административным центром провинции Северное Киву с населением 2 млн человек. #BREAKING #DRCongo At least 17 people have died, and over 360 are injured in Goma, eastern DR Congo, amid clashes between government forces and rebels, reports Agence France-Presse.



DRC authorities and UN peacekeepers accuse Rwanda of supporting the rebels, urging troop… pic.twitter.com/TEQ1kTVso5 — The National Independent (@NationalIndNews) January 27, 2025 Ранее военные эксперты заявили, что Казахстану не грозят вооруженные конфликты.

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