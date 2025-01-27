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Мир

17 человек погибли во время вооруженного конфликта армии Конго с повстанцами

военный конфликт в Конго, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 01:16 Фото: скриншот видео
В Демократической Республики Конго (ДРК) проходят бои конголезской армии с повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23). В результате конфликта погибли 17 человек и еще 367 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Об этом со ссылкой на больницы города Гома пишет France24.

"Хирурги работают круглосуточно, чтобы справиться с огромным потоком раненых, так как боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.

Медики Гомы призывают жителей города сдавать кровь для спасения пострадавших.

Город Гома является административным центром провинции Северное Киву с населением 2 млн человек.

Ранее военные эксперты заявили, что Казахстану не грозят вооруженные конфликты.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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