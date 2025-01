17 человек погибли во время вооруженного конфликта армии Конго с повстанцами

Об этом со ссылкой на больницы города Гома пишет France24.

Медики Гомы призывают жителей города сдавать кровь для спасения пострадавших.

Город Гома является административным центром провинции Северное Киву с населением 2 млн человек.

#BREAKING #DRCongo At least 17 people have died, and over 360 are injured in Goma, eastern DR Congo, amid clashes between government forces and rebels, reports Agence France-Presse.



DRC authorities and UN peacekeepers accuse Rwanda of supporting the rebels, urging troop… pic.twitter.com/TEQ1kTVso5