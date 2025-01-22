Казахстану не грозят вооруженные конфликты – военные эксперты

Центр военно-стратегических исследований РК опровергает выводы Всемирного экономического форума (WEF) о том, что у Республики Казахстан существуют высокие риски вооруженных конфликтов в ближайшие два года, сообщает Zakon.kz.

В ежегодном докладе Global Risk Report, опубликованном Всемирным экономическим форумом (WEF), Казахстан оказался в числе 12 стран (Армения, Колумбия, Кот-Д Ивуар, Ирак, Израиль, Латвия, Румыния, Польша) с высоким риском вооруженных конфликтов в ближайшие два года.

Фото: weforum.org

Однако данный прогноз вызывает вопросы и требует уточнения. Вооруженные конфликты не являются первостепенной угрозой для нашей страны, учитывая текущую военно-политическую ситуацию, дипломатию Казахстана и его ключевые инвестиционные проекты, утверждают аналитики центра и приводят ряд аргументов.

Казахстан: дипломатия и стабильность: активная роль в международной дипломатии

Казахстан известен как активный участник миротворческих и дипломатических процессов. Страна неоднократно выступала посредником в международных конфликтах, включая переговоры по Сирии (Астанинский процесс). Это подтверждает репутацию Казахстана как нейтрального и стабильного государства, стремящегося разрешить конфликты, а не участвовать в них.

Отсутствие острых территориальных споров

Казахстан не имеет территориальных претензий с соседними странами. Его границы официально урегулированы, что значительно снижает вероятность межгосударственных конфликтов.

Укрепление связей с международными партнерами

Казахстан активно сотрудничает с международными организациями, включая ООН, ОБСЕ и ШОС. Такие связи способствуют укреплению стабильности и предотвращению возможных конфликтов.

Экономическая дипломатия

Стратегические инфраструктурные проекты, такие как Новый Шелковый путь и Срединный коридор, укрепляют экономическую роль Казахстана в регионе. Страна заинтересована в поддержании стабильности для привлечения международных инвесторов, являясь "тихой гаванью" для иностранного капитала.

Ошибки прогнозов WEF в прошлом

Доклады Global Risk Report, хотя и являются полезным аналитическим инструментом, не раз демонстрировали ограниченную точность в предсказании вооруженных конфликтов. Рассмотрим несколько примеров:

Иракская война (2003). Прогнозы WEF не упоминали о высокой вероятности американского вторжения в Ирак, несмотря на геополитическую напряженность и угрозу региональной нестабильности. Конфликт в Дарфуре, Судан (2003-н.в.). Этнические и ресурсные конфликты, приведшие к многолетнему кризису, не были идентифицированы как значительный риск. Грузино-российская война (2008). Хотя регион Кавказа упоминался как зона возможной напряженности, конкретный сценарий эскалации вокруг Южной Осетии не был спрогнозирован. Арабская весна (2010-2012). Масштабные протесты и революции в Северной Африке и на Ближнем Востоке стали неожиданностью для аналитиков, несмотря на известные социально-экономические проблемы региона. Крымский кризис и военный конфликт на востоке Украины (2014-н.в.). Присоединение Крыма Россией и последующий конфликт на Донбассе не рассматривались в докладе WEF как вероятный сценарий. Вторая Карабахская война (2020). Возобновление боевых действий между Арменией и Азербайджаном оказалось неожиданным, несмотря на долгую историю напряженности в регионе. Эфиопский гражданский конфликт (2020-н.в.). Конфликт между федеральным правительством и Тыграйским народным фронтом, сопровождающийся гуманитарным кризисом, также не был упомянут в прогнозах WEF.

"Эти примеры подчеркивают, что доклад Global Risk Report часто недооценивает вероятность вооруженных конфликтов в нестабильных регионах и концентрируется на более общих трендах, что снижает его точность". Центр военно-стратегических исследований

Таким образом, доклад Global Risk Report не всегда точно отражает реальную ситуацию, и прогноз о высоком риске вооруженных конфликтов для Казахстана является спорным. Историческая стабильность, дипломатическая активность и роль Казахстана на мировой арене говорят об обратном. Казахстан остается примером устойчивости и нейтралитета в Центральной Азии.

Ошибки прошлого показывают, что доклады WEF следует воспринимать как аналитический ресурс, а не окончательный прогноз. Для Казахстана же приоритетом остается поддержание мира и стабильности, что Астана успешно демонстрирует с момента обретения независимости.

Для справки. Центр военно-стратегических исследований создан согласно постановлению правительства РК в 2008 году. За период своего существования Центром разработано более 100 научных, исследовательских работ и разработок в интересах национальной безопасности Республики Казахстан; 6 проектов нормативных правовых актов, 31 учебное пособие для Национального университета обороны; 46 военных национальных стандартов.