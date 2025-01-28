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Мир

Фотоловушка запечатлела самого разыскиваемого кролика в мире

Фотоловушка запечатлела самого разыскиваемого кролика в мире, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 07:55 Фото: pixabay
Специалисты американской природоохранной организации Re: wild сообщили, что установленная ими фотоловушка в горах Сьерра-Мадре-дель-Сур запечатлела редкого представителя семейства зайцевых, сообщает Zakon.kz.

Амильтемского кролика (Sylvilagus insonus) не видели с начала XX века. Амильтемский кролик стал тринадцатым видом, заново открытым в рамках проекта Re:wild’s Search for Lost Species.

Фото: Joe Figel / Re: wild

Это крупнейшая в мире инициатива по поиску и защите видов, которые не были научно задокументированы по крайней мере в течение 10 лет, но не вымерли.

Амильтемского кролика впервые описал в 1904 году зоолог Эдвард Нельсон, до сих пор он был известен только по четырем экземплярам.

Ранее 200-летнюю "ведьмину бутылку" нашли на стройке в Британии.

Аксинья Титова
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