Фотоловушка запечатлела самого разыскиваемого кролика в мире
Фото: pixabay
Специалисты американской природоохранной организации Re: wild сообщили, что установленная ими фотоловушка в горах Сьерра-Мадре-дель-Сур запечатлела редкого представителя семейства зайцевых, сообщает Zakon.kz.
Амильтемского кролика (Sylvilagus insonus) не видели с начала XX века. Амильтемский кролик стал тринадцатым видом, заново открытым в рамках проекта Re:wild’s Search for Lost Species.
Фото: Joe Figel / Re: wild
Это крупнейшая в мире инициатива по поиску и защите видов, которые не были научно задокументированы по крайней мере в течение 10 лет, но не вымерли.
Амильтемского кролика впервые описал в 1904 году зоолог Эдвард Нельсон, до сих пор он был известен только по четырем экземплярам.
Ранее 200-летнюю "ведьмину бутылку" нашли на стройке в Британии.
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