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Мир

Павел Дуров поздравил китайцев с праздником

Павел Дуров поздравил китайцев с важным праздником, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 20:18 Фото: Instagram/durov
Основатель Telegram Павел Дуров 29 января поздравил граждан Поднебесной с китайским Новым годом, отметив успехи страны в области искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

В Telegram Дуров подчеркнул, что после успеха китайского стартапа DeepSeek многие удивляются тому, как быстро Китай догнал США в области искусственного интеллекта. По его словам, китайские школьники уже давно дают хорошие показатели в математике и программировании на международных олимпиадах.

"Когда дело доходит до подготовки выдающихся специалистов по математике и естественным наукам, китайская система среднего образования превосходит западную. Это способствует жесткой конкуренции между студентами. В отличие от этого большинство западных школ не поощряют конкуренцию, запрещая публиковать оценки и рейтинги учащихся. Причина понятна – чтобы защитить учащихся от давления или насмешек. Однако такие меры так же, как и ожидалось, демотивируют лучших учеников".Павел Дуров
Он отметил, что для многих учащихся мотивация преуспевать в старшей школе заключается в том, что они относятся к ней как к соревновательной игре, стремясь занять первое место в борьбе с сильными соперниками. 
"Говорить всем ученикам, что они чемпионы, независимо от успеваемости, может показаться добрым поступком, пока вы не задумаетесь о том, как быстро реальность разрушит эту иллюзию после окончания школы. Реальность, в отличие от благонамеренной школьной политики, имеет публичные оценки и рейтинги – будь то в спорте, бизнесе, науке или технике", – заключил Дуров.
Ранее сообщалось, что Павел Дуров раскрыл секрет успеха.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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