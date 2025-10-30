#АЭС в Казахстане
Технологии

Павел Дуров запускает новый проект

Павел Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети Cocoon, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 06:16 Фото: Х/BlLife_Forum
29 октября на форуме Blockchain Life 2025 в Дубае основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск новой децентрализованной сети Cocoon, сообщает Zakon.kz.

Название проекта расшифровывается как Confidential Compute Open Network. Сеть будет задействовать ИИ и блокчейн TON.

По данным организаторов форума, проект запустится в ноябре.

Дуров заявил, что "мир движется в странном направлении" – последние годы люди теряют "цифровые свободы".

"Создание децентрализованных технологий – это единственный путь сохранить их", – считает он.

Согласно презентации, поддержка работы сети будет обеспечиваться GPU-майнерами, которые будут получать вознаграждение в Toncoin (TON), а Telegram обеспечит проекту "спрос и хайп". Разработчики приложений получат доступ к недорогим ИИ-инструментам, тогда как пользователи смогут пользоваться ИИ на условиях анонимности.

TikTok также не стоит на месте. В приложении ввели очередное вознаграждение блогерам и новую функцию.

Фото Алия Абди
Алия Абди
