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Мир

Американка намеренно подожгла дом и убила 12-летнюю дочь

Американка намеренно подожгла дом и убила 12-летнюю дочь, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 06:10 Фото: pixabay
Невообразимая трагедия потрясла город Гранд-Рапидс в американском штате Мичиган. 46-летняя местная жительница обвиняется в умышленном поджоге собственного дома, в результате которого погибла ее 12-летняя дочь, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, девочка оказалась в огненной ловушке, не сумев выбраться из охваченной пламенем спальни. Всего у обвиняемой трое детей. Двое других детей женщины, 7 и 10 лет, чудом выжили в пожаре. Прибывшие на место трагедии пожарные услышали крики о помощи, доносящиеся из горящего дома.

Полиция выяснила, что мать хладнокровно спланировала преступление. Перед тем как поджечь дом, она сняла детекторы дыма и разлила повсюду жидкость для зажигалок.

Прокурор Крис Беккер предполагает, что причиной чудовищного поступка могло стать психическое расстройство женщины.

Ранее сообщалось, что в Японии произошло рекордное число самоубийств среди детей.

Аксинья Титова
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