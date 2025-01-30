Американка намеренно подожгла дом и убила 12-летнюю дочь
Фото: pixabay
Невообразимая трагедия потрясла город Гранд-Рапидс в американском штате Мичиган. 46-летняя местная жительница обвиняется в умышленном поджоге собственного дома, в результате которого погибла ее 12-летняя дочь, сообщает Zakon.kz.
По информации ABC News, девочка оказалась в огненной ловушке, не сумев выбраться из охваченной пламенем спальни. Всего у обвиняемой трое детей. Двое других детей женщины, 7 и 10 лет, чудом выжили в пожаре. Прибывшие на место трагедии пожарные услышали крики о помощи, доносящиеся из горящего дома.
Полиция выяснила, что мать хладнокровно спланировала преступление. Перед тем как поджечь дом, она сняла детекторы дыма и разлила повсюду жидкость для зажигалок.
Прокурор Крис Беккер предполагает, что причиной чудовищного поступка могло стать психическое расстройство женщины.
Ранее сообщалось, что в Японии произошло рекордное число самоубийств среди детей.
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