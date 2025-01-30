Шаурма спасла мужчину от суицида в Турции
Мужчина по имени Хасан обещал сжечь себя на крыше пятиэтажного здания, пишет Haber. Сделать он это пытался мочой, которая находилась у него в пластиковой бутылке. Приехавшая на место полиция с одной стороны была удивлена, с другой – отнеслась с юмором.
В ходе интенсивных переговоров с полицейскими мужчина признался, что очень голоден. В итоге туда заказали шаурму и после этого Хасан отказался от своих планов.
In Türkiye, a man gave up his suicide attempt after being offered a döner kebab. pic.twitter.com/HQ0mgY2sj0— Daily Turkic (@DailyTurkic) January 29, 2025
Оказалось, что это его не первая попытка суицида. Мужчина проделывает этот трюк в каждом городе Турции.
В полиции заявили, что его отправили в больницу для проверки состояния здоровья.
"Ты не ты, когда голоден", – вспомнили известный слоган в комментариях.
А в начале января друг Месси футболист Луис Суарес отговорил незнакомца прыгать с шестиметровой высоты.