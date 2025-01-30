Шаурма спасла мужчину от суицида в Турции

29 января в Манавгате полицейские купили мужчине шаурму и спасли его таким образом от самоубийства, сообщает Zakon.kz.

Мужчина по имени Хасан обещал сжечь себя на крыше пятиэтажного здания, пишет Haber. Сделать он это пытался мочой, которая находилась у него в пластиковой бутылке. Приехавшая на место полиция с одной стороны была удивлена, с другой – отнеслась с юмором.

Фото: haber

В ходе интенсивных переговоров с полицейскими мужчина признался, что очень голоден. В итоге туда заказали шаурму и после этого Хасан отказался от своих планов.

In Türkiye, a man gave up his suicide attempt after being offered a döner kebab. pic.twitter.com/HQ0mgY2sj0 — Daily Turkic (@DailyTurkic) January 29, 2025

Оказалось, что это его не первая попытка суицида. Мужчина проделывает этот трюк в каждом городе Турции.

Фото: haber

В полиции заявили, что его отправили в больницу для проверки состояния здоровья.

"Ты не ты, когда голоден", – вспомнили известный слоган в комментариях.

А в начале января друг Месси футболист Луис Суарес отговорил незнакомца прыгать с шестиметровой высоты.