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Спорт

Друг Месси отговорил мужчину прыгать с высокого дерева

Уругвай, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 20:14 Фото: Instagram/luissuarez9
5 января футболист Луис Суарес отговорил незнакомца прыгать с шестиметровой высоты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Marcа, после празднования Нового года в уругвайском городе Сьюдад-де-ла-Коста 49-летний мужчина решил покончить с собой, заявив об этом по телефону в отдел по борьбе с семейным насилием. Затем он выбросил телефон и залез на шестиметровое дерево, взяв на высоту веревку и сигареты, а еще потребовал встречу с женой.

По случайности мимо проходил уругвайский футболист Луис Суарес со своей женой Софией и детьми. По некоторым данным, футболист прибыл в Уругвай, чтобы провести отпуск.

Луис вступил в беседу с незнакомцем и попросил его не прыгать. Но мужчина продолжал настойчиво сидеть на дереве. Через 18 часов мужчина все-таки спустился на землю. Никто из присутствовавших не пострадал.

С начала нового года именитые спортсмены поделились личными и профессиональными событиями. Например, фигуристка Элизабет Турсынбаева впервые прокомментировала переход Софьи Самоделкиной, Дмитрий Бивол показал фото с подготовки к реваншу, Асу Алмабаев возвращается на ринг, боксерша Наталья Рагозина рассказала о прибавлении в семье. Также спортсмены пожаловались на ужасное состояние своих медалей из Парижа.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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