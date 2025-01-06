Друг Месси отговорил мужчину прыгать с высокого дерева

5 января футболист Луис Суарес отговорил незнакомца прыгать с шестиметровой высоты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Marcа, после празднования Нового года в уругвайском городе Сьюдад-де-ла-Коста 49-летний мужчина решил покончить с собой, заявив об этом по телефону в отдел по борьбе с семейным насилием. Затем он выбросил телефон и залез на шестиметровое дерево, взяв на высоту веревку и сигареты, а еще потребовал встречу с женой.

По случайности мимо проходил уругвайский футболист Луис Суарес со своей женой Софией и детьми. По некоторым данным, футболист прибыл в Уругвай, чтобы провести отпуск.

🚨| @sport: Luis Suarez helped prevent a man from committing suicide.



A man had climbed a 6-meter tree, threatening to take his own life, but Suárez intervened, talking him down and convincing him to seek help.



❤️🇺🇾 pic.twitter.com/2KxAXPbvky — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) January 6, 2025

Луис вступил в беседу с незнакомцем и попросил его не прыгать. Но мужчина продолжал настойчиво сидеть на дереве. Через 18 часов мужчина все-таки спустился на землю. Никто из присутствовавших не пострадал.

Luis Suárez colaboró en un rescate de un hombre que intentó suicidarse en Uruguay. El futbolista lo convenció de revertir su decisión junto a la seguridad que formaba parte del operativo. pic.twitter.com/xHGSHzTfcp — VSports Team (@VSportsTM) January 5, 2025

С начала нового года именитые спортсмены поделились личными и профессиональными событиями. Например, фигуристка Элизабет Турсынбаева впервые прокомментировала переход Софьи Самоделкиной, Дмитрий Бивол показал фото с подготовки к реваншу, Асу Алмабаев возвращается на ринг, боксерша Наталья Рагозина рассказала о прибавлении в семье. Также спортсмены пожаловались на ужасное состояние своих медалей из Парижа.