Друг Месси отговорил мужчину прыгать с высокого дерева

Как пишет Marcа, после празднования Нового года в уругвайском городе Сьюдад-де-ла-Коста 49-летний мужчина решил покончить с собой, заявив об этом по телефону в отдел по борьбе с семейным насилием. Затем он выбросил телефон и залез на шестиметровое дерево, взяв на высоту веревку и сигареты, а еще потребовал встречу с женой.

По случайности мимо проходил уругвайский футболист Луис Суарес со своей женой Софией и детьми. По некоторым данным, футболист прибыл в Уругвай, чтобы провести отпуск.

🚨| @sport: Luis Suarez helped prevent a man from committing suicide.



A man had climbed a 6-meter tree, threatening to take his own life, but Suárez intervened, talking him down and convincing him to seek help.



