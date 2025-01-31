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Мир

Видео "паучьего рая" шокировало жителей Бразилии

сотни пауков повисли на огромной паутине в Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 22:17 Фото: pixabay
В социальной сети распространилось видео из бразильского штата Минас-Жерайс. В Сан-Томе-дас-Летрас очевидцы сняли сотни пауков, которые повисли на огромной паутине, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Us sun, автор назвал ролик "Паучий рай". Пользователей Сети зрелище ужаснуло.

Между тем инцидент заинтересовал ученых. Ситуацию распутал биолог Кайрон Пассос.

"Это паучья оргия: у самок есть так называемая сперматека, где они хранят сперму разных самцов для оплодотворения яйцеклеток. Таким образом самка гарантирует, что у нее будет несколько разных потомков и увеличится генетическая изменчивость", – заявил эксперт.

По его словам, даже после оплодотворения яиц самки пауков продолжают собирать сперму для дальнейшего использования. Такое поведение, отметил специалист, повышает сопротивляемость, делая потомство более устойчивым к болезням.

В итоге эксперты пришли к выводу, что пауки устроили оргию спаривания пауков, выполняя ритуал, слипшись в очень большую паутину.

"Пауки обычно не держатся вместе, но некоторые виды демонстрируют такое социальное поведение, образуя колонии. Стратегия пребывания вместе в группе увеличивает запасы пищи для потомства и молоди". Арахнолог Ана Лусия Туриньо

Отмечается, что подобные случаи уже были зафиксированы в Бразилии в 2019 и 2013 годах.

Ранее эксперты рассказали, почему в штате Флорида отмечается "дождь из игуан".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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