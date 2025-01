Видео "паучьего рая" шокировало жителей Бразилии

Как пишет издание The Us sun, автор назвал ролик "Паучий рай". Пользователей Сети зрелище ужаснуло.

Между тем инцидент заинтересовал ученых. Ситуацию распутал биолог Кайрон Пассос.

По его словам, даже после оплодотворения яиц самки пауков продолжают собирать сперму для дальнейшего использования. Такое поведение, отметил специалист, повышает сопротивляемость, делая потомство более устойчивым к болезням.

В итоге эксперты пришли к выводу, что пауки устроили оргию спаривания пауков, выполняя ритуал, слипшись в очень большую паутину.

Отмечается, что подобные случаи уже были зафиксированы в Бразилии в 2019 и 2013 годах.

🕷️ It rained spiders in Brazil 🇧🇷



An amazing phenomenon - "Spider Rain" was seen by residents of the Brazilian town of Santo Antonio in the southern state of Paraná.

Thousands of arthropods hung from the sky.

At first glance, it seems that the arthropods are frozen in… pic.twitter.com/h9sxTNYGmB