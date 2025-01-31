Что привело к "дождю из игуан" в США
Фото: pixabay
Эксперты рассказали, почему в штате Флорида отмечается "дождь из игуан", сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание USA Today, ящерицы при температуре около нуля почти парализуются, не могут активно двигаться, из-за чего начинают падать с мест спячки на ветвях деревьев.
Их неожиданное падение американцы называют "дождем из игуан". Один из таких случаев попал на камеру видеонаблюдения. Ролик распространился в социальной сети.
@gunsnrosesgirl3 Iguana falling off a tree due to cold weather, North Miami Beach, 1/22/25 pic.twitter.com/8VDpODOUrb— Jothar Hillpeople (@jothar) January 26, 2025
Ранее в зоопарке Алматы показали, как медведица Пурга ищет и рвет "добычу".
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