Что привело к "дождю из игуан" в США

Эксперты рассказали, почему в штате Флорида отмечается "дождь из игуан", сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание USA Today, ящерицы при температуре около нуля почти парализуются, не могут активно двигаться, из-за чего начинают падать с мест спячки на ветвях деревьев.

Их неожиданное падение американцы называют "дождем из игуан". Один из таких случаев попал на камеру видеонаблюдения. Ролик распространился в социальной сети.

@gunsnrosesgirl3 Iguana falling off a tree due to cold weather, North Miami Beach, 1/22/25 pic.twitter.com/8VDpODOUrb — Jothar Hillpeople (@jothar) January 26, 2025

Ранее в зоопарке Алматы показали, как медведица Пурга ищет и рвет "добычу".