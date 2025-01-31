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Мир

Что привело к "дождю из игуан" в США

почему игуаны стали падать с деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 21:43 Фото: pixabay
Эксперты рассказали, почему в штате Флорида отмечается "дождь из игуан", сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание USA Today, ящерицы при температуре около нуля почти парализуются, не могут активно двигаться, из-за чего начинают падать с мест спячки на ветвях деревьев.

Их неожиданное падение американцы называют "дождем из игуан". Один из таких случаев попал на камеру видеонаблюдения. Ролик распространился в социальной сети.

Ранее в зоопарке Алматы показали, как медведица Пурга ищет и рвет "добычу".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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