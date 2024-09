Из-за сообщения о бомбе самолет индийской авиакомпании экстренно сел в Турции

По данным Anadolu Ajansi, на борту находилось 247 пассажиров рейса Мумбаи – Мюнхен.

Об угрозе бомбы стало известно, когда лайнер, рассчитанный на перевозку 600 пассажиров, вошел в воздушное пространство Турции. Сначала он запросил посадку в аэропорту города Орду, но впоследствии сел в Эрзуруме.

Passengers of #Vistara flight UK27 waiting at #Erzurum airport after the #Indian plane bound for Frankfurt made an emergency landing in Turkey due to a bomb threat. Passengers have demanded that the airline provide accommodation and food, especially for elderly and children. pic.twitter.com/H2JwPp55jz