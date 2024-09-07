Из-за сообщения о бомбе самолет индийской авиакомпании экстренно сел в Турции
По данным Anadolu Ajansi, на борту находилось 247 пассажиров рейса Мумбаи – Мюнхен.
"Во время полета самолета индийской авиакомпании поступила угроза бомбы на борту. Он совершил экстренную посадку в Эрзуруме. Сейчас самолет на земле в безопасной зоне. Прием и отправка самолетов из аэропорта временно прекращены. Наши специалисты-саперы проводят осмотр. Если угроза не подтвердится, самолет продолжит полет", – сообщил губернатор Эрзурума Мустафа Чифтчи.
🔴 #CANLI | Hindistan uçağında bomba alarmı https://t.co/fDal0ZXFLd— CNN TÜRK (@cnnturk) September 6, 2024
Об угрозе бомбы стало известно, когда лайнер, рассчитанный на перевозку 600 пассажиров, вошел в воздушное пространство Турции. Сначала он запросил посадку в аэропорту города Орду, но впоследствии сел в Эрзуруме.
Passengers of #Vistara flight UK27 waiting at #Erzurum airport after the #Indian plane bound for Frankfurt made an emergency landing in Turkey due to a bomb threat. Passengers have demanded that the airline provide accommodation and food, especially for elderly and children. pic.twitter.com/H2JwPp55jz— 🇹🇷 🇬🇧 Turkey Türkiye (@Anatolia_Today) September 6, 2024
Из-за инцидента, помимо приостановки работы аэропорта, введены временные ограничения на использование воздушного пространства провинции в целом.
Между тем, космический корабль Boeing Starliner Calypso возвращается на Землю спустя три месяца.