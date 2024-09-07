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Из-за сообщения о бомбе самолет индийской авиакомпании экстренно сел в Турции

Турция, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 06:22 Фото: Х/CNNnews18
6 сентября самолет Air Vistara совершил экстренную посадку в городе Эрзурум из-за сообщения о бомбе, сообщает Zakon.kz.

По данным Anadolu Ajansi, на борту находилось 247 пассажиров рейса Мумбаи – Мюнхен.

"Во время полета самолета индийской авиакомпании поступила угроза бомбы на борту. Он совершил экстренную посадку в Эрзуруме. Сейчас самолет на земле в безопасной зоне. Прием и отправка самолетов из аэропорта временно прекращены. Наши специалисты-саперы проводят осмотр. Если угроза не подтвердится, самолет продолжит полет", – сообщил губернатор Эрзурума Мустафа Чифтчи.

Об угрозе бомбы стало известно, когда лайнер, рассчитанный на перевозку 600 пассажиров, вошел в воздушное пространство Турции. Сначала он запросил посадку в аэропорту города Орду, но впоследствии сел в Эрзуруме.

Из-за инцидента, помимо приостановки работы аэропорта, введены временные ограничения на использование воздушного пространства провинции в целом.

Между тем, космический корабль Boeing Starliner Calypso возвращается на Землю спустя три месяца.

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