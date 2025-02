Взрыв случился на химическом заводе в США

Как передает Your Erie, предприятие LORD в Сагертауне является крупнейшим предприятием по производству специализированных химикатов, акриловых, уретановых и эпоксидных клев, материалов для терморегулирования, устройств управления движением и сенсорных технологий. Произошедший взрыв на одном из участков объекта привел к масштабному пожару и оперативным мерам реагирования на пожар в нескольких округах.

🚨 #BREAKING : Massive explosion and fire at LORD Corporation facility in Saegertown, PA. Shelter-in-place order issued due to potential toxic materials. Multiple firefighters reportedly injured. Cause under investigation. Residents urged to avoid area. 📍 #Saegertown #Pennsylvania … pic.twitter.com/zkjw0d0BUn

Четверо пожарных Сагертауна и семь сотрудников завода LORD были доставлены в больницу с легкими травмами. Команды на месте происшествия до сих пор не уверены, какие именно химикаты и сколько их было в огне. Однако известно, что они борются как с огнем, так и с химическими выделениями в воздухе.

🚨Crews are responding to a fire and explosion at Lord Corporation's industrial plant in Saegertown, Northern Pennsylvania



Residents are being asked to shelter in place, avoid outdoor areas and keep windows closed until further notice pic.twitter.com/66UGr49dYK