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Мир

Взрыв случился на химическом заводе в США

Взрыв, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 04:00 Фото: erienewsnow
Этой ночью в Пенсильвании на химическом заводе корпорации LORD произошел взрыв, сообщает Zakon.kz.

Как передает Your Erie, предприятие LORD в Сагертауне является крупнейшим предприятием по производству специализированных химикатов, акриловых, уретановых и эпоксидных клев, материалов для терморегулирования, устройств управления движением и сенсорных технологий. Произошедший взрыв на одном из участков объекта привел к масштабному пожару и оперативным мерам реагирования на пожар в нескольких округах.

Четверо пожарных Сагертауна и семь сотрудников завода LORD были доставлены в больницу с легкими травмами. Команды на месте происшествия до сих пор не уверены, какие именно химикаты и сколько их было в огне. Однако известно, что они борются как с огнем, так и с химическими выделениями в воздухе.

На днях после утечки красителя с близлежащей фабрики канал Саранди в Буэнос-Айресе окрасился в красный цвет.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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