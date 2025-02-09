Взрыв случился на химическом заводе в США
Как передает Your Erie, предприятие LORD в Сагертауне является крупнейшим предприятием по производству специализированных химикатов, акриловых, уретановых и эпоксидных клев, материалов для терморегулирования, устройств управления движением и сенсорных технологий. Произошедший взрыв на одном из участков объекта привел к масштабному пожару и оперативным мерам реагирования на пожар в нескольких округах.
🚨#BREAKING: Massive explosion and fire at LORD Corporation facility in Saegertown, PA. Shelter-in-place order issued due to potential toxic materials. Multiple firefighters reportedly injured. Cause under investigation. Residents urged to avoid area. 📍#Saegertown #Pennsylvania… pic.twitter.com/zkjw0d0BUn— Quincy Norton (@Bear_Battleborn) February 9, 2025
Четверо пожарных Сагертауна и семь сотрудников завода LORD были доставлены в больницу с легкими травмами. Команды на месте происшествия до сих пор не уверены, какие именно химикаты и сколько их было в огне. Однако известно, что они борются как с огнем, так и с химическими выделениями в воздухе.
🚨Crews are responding to a fire and explosion at Lord Corporation's industrial plant in Saegertown, Northern Pennsylvania— Unlimited L's (@unlimited_ls) February 9, 2025
Residents are being asked to shelter in place, avoid outdoor areas and keep windows closed until further notice pic.twitter.com/66UGr49dYK
На днях после утечки красителя с близлежащей фабрики канал Саранди в Буэнос-Айресе окрасился в красный цвет.