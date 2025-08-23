Взрыв прогремел на заводе по производству масел в США

22 августа на заводе по производству масел и смазочных материалов в американской Луизиане прогремел взрыв, сообщает Zakon.kz.

Как передает Firehouse, жителей прилегающих районов попросили эвакуироваться.

"После взрыва на месте работают сотрудники офиса шерифа", – говорится в публикации.

Чиновники штата и местные власти пока не могут сказать, что именно горело и что стало причиной взрыва и пожара, но, как следует из документов государственных регулирующих органов и компании, в резервуарах завода объемом 8,7 миллиона галлонов могут храниться различные легковоспламеняющиеся продукты. На предприятии работает около 400-450 человек.

Explosion and fire at oil company near Roseland, Louisiana



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpifVIe pic.twitter.com/dtWPWDqhLM — PressTV Extra (@PresstvExtra) August 22, 2025

О пострадавших пока не сообщается.

🚨NEW DRONE FOOTAGE following an explosion in Tangipahoa Parish Louisiana at Smitty’s Supply. Earlier today a series of explosions rocked an oils and lubricants company in Roseland; evacuations ordered; (Courtesy Chris Owens) LA pic.twitter.com/cIpooqdtCm — The Real 'Not El Chapo' (@ScottEnlow) August 22, 2025

Попытки спасателей связаться с представителями Smitty по электронной почте, по номеру телефона отдела продаж, а также по прямым номерам некоторых должностных лиц компании к вечеру пятницы не увенчались успехом.

