Дорогостоящий лондонский особняк продали вместе с полчищем моли

Дочь грузинского миллиардера и ее муж получили возврат денег за покупку лондонского особняка, кишащего молью, стоимостью 32 млн фунтов стерлингов. Супруги подали в суд на застройщика за то, что насекомые испортили их имущество, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, Ия Патаркацишвили и доктор Евгений Хуняк купили дом в Ноттинг-Хилле с семью спальнями, построенный в раннем викторианском стиле, в мае 2019 года. В нем был бассейн, спа, тренажерный зал, винная комната, библиотека, кинотеатр и комната для сна. Через несколько дней после переезда пара заметила, что по дому летают полчища моли и они портят их одежду и вино. Покупатели подали в суд на продавца дома в надежде отменить покупку.

Суд постановил, что компания Woodward-Fisher, элитный застройщик, дала "ложные" ответы о состоянии недвижимости и скрыла информацию о "серьезном заражении дома насекомыми". Продавец ответил, что не пытался намеренно обмануть покупателей, но добавил, что "очень хотел продать дом".

В итоге суд постановил аннулировать сделку купли-продажи, обязав компанию возместить покупную цену за вычетом около 6 млн фунтов стерлингов с признанием права супружеской пары на использование имущества.

Застройщик также должен выплатить покупателям дополнительно 4 млн фунтов стерлингов в качестве компенсации за нашествие насекомых, включая 15 тыс. фунтов стерлингов за испорченную одежду.

Пока одни домовладельцы недовольны молью, другие вынуждены терпеть соседство с дикими медведями.