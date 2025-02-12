Церковь Англии запретила безалкогольное вино и безглютеновый хлеб для причастия

Отныне безалкогольное вино и безглютеновый хлеб не могут быть использованы для причастия – решили в церкви Англии, сообщает Zakon.kz.

Руководство Церкви постановило, что для церемоний хлеб должен быть изготовлен из пшеничной муки, а вино – быть ферментированным виноградным соком. Церковь категорически запрещает использовать такие заменители, как рисовая или картофельная мука, пишет Independent.

Дискуссия началась после того, как к руководящему органу Церкви Англии обратилась член синода, преподобный каноник Элис Кемп. Она попросила рассмотреть возможность использования безглютеновых и безалкогольных элементов в евхаристии, чтобы устранить несправедливость для людей, которые не могут употреблять алкоголь и глютен.

"И священники, и прихожане, которые не могут употреблять глютен и/или алкоголь, вынуждены принимать причастие только в одном виде или им может быть запрещено принимать оба элемента, если они не могут употреблять ни глютен, ни алкоголь", – аргументировала она свою позицию.

Епископ Личфилда и председатель церковной литургической комиссии Майкл Ипгрейв ответил, что такой шаг отменил бы две устоявшиеся традиции в Церкви Англии. Первая, что элементы, освящаемые в святом причастии, – это хлеб из пшеницы и перебродивший сок винограда. Вторая, что принятие святого причастия в одном виде в случае необходимости – это полное участие в таинстве, как это часто практикуется в причащении больных или детей.

"Даже те верующие, которые физически не могут принять причастие, должны быть уверены, что они по вере причастны к телу и крови Христа", – сказал Ипгрейв.

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