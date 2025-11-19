#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.41
600.85
6.41
Советы

Чем опасны безалкогольные пиво и вино, объяснил эксперт

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 01:52 Фото: Zakon.kz
Российский физиолог Александр Калюжин заявил, что безалкогольные пиво и вино могут быть не такими безопасными, как кажется, сообщает Zakon.kz.

В интервью "Газете.Ru" он отметил, что подобные напитки содержат остаточный спирт – до 0,5%, что делает их нежелательными для детей, беременных, людей с заболеваниями печени и тех, кто проходит лечение от алкогольной зависимости.

Кроме того, в безалкогольных вариантах часто сохраняются сахара или добавляется дополнительный сахар для усиления вкуса. Из-за этого по калорийности такие напитки могут соперничать со сладкой газировкой, а регулярное употребление приводит к набору веса, росту глюкозы и триглицеридов в крови – факторов риска заболеваний сердца и сосудов.

Калюжин отметил, что в безалкогольных винах и пиве остаются побочные продукты брожения – органические кислоты и биогенные амины, способные вызвать головную боль, покраснение кожи, заложенность носа и проблемы с ЖКТ у чувствительных людей. Пиво, даже безалкогольное, богато пуринами, которые связаны с риском подагры и камней в почках.

Эксперт также подчеркнул психологический аспект: для подростков и людей с зависимостью такие напитки могут поддерживать вредную привычку и повышать вероятность возврата к алкоголю.

А ранее врач-трихолог Ольга Кохас объяснила, как ухаживать за волосами в зимнее время.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Церковь Англии запретила безалкогольное вино и безглютеновый хлеб для причастия
07:33, 12 февраля 2025
Церковь Англии запретила безалкогольное вино и безглютеновый хлеб для причастия
Почему опасно пить пиво в жару
14:18, 24 июля 2023
Почему опасно пить пиво в жару
Российского тренера Александра Жулина сняли с поезда из-за выпитой банки пива
01:53, 04 мая 2024
Российского тренера Александра Жулина сняли с поезда из-за выпитой банки пива
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: