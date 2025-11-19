Чем опасны безалкогольные пиво и вино, объяснил эксперт

Российский физиолог Александр Калюжин заявил, что безалкогольные пиво и вино могут быть не такими безопасными, как кажется, сообщает Zakon.kz.

В интервью "Газете.Ru" он отметил, что подобные напитки содержат остаточный спирт – до 0,5%, что делает их нежелательными для детей, беременных, людей с заболеваниями печени и тех, кто проходит лечение от алкогольной зависимости.

Кроме того, в безалкогольных вариантах часто сохраняются сахара или добавляется дополнительный сахар для усиления вкуса. Из-за этого по калорийности такие напитки могут соперничать со сладкой газировкой, а регулярное употребление приводит к набору веса, росту глюкозы и триглицеридов в крови – факторов риска заболеваний сердца и сосудов.

Калюжин отметил, что в безалкогольных винах и пиве остаются побочные продукты брожения – органические кислоты и биогенные амины, способные вызвать головную боль, покраснение кожи, заложенность носа и проблемы с ЖКТ у чувствительных людей. Пиво, даже безалкогольное, богато пуринами, которые связаны с риском подагры и камней в почках.

Эксперт также подчеркнул психологический аспект: для подростков и людей с зависимостью такие напитки могут поддерживать вредную привычку и повышать вероятность возврата к алкоголю.

