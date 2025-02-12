Два человека отравились пирожками с ртутью, купленными в пекарне

Жуткая история случилась в Москве. 11 февраля двое мужчин купили в пекарне "Мельница" пирожки. В них обнаружили шарики ртути. Со слов пострадавших, на вкус смертельно опасная выпечка была странной, сообщает Zakon.kz.

После случившегося в пекарне провели эпидрасследование – там обнаружили грубые нарушения, а в Следственном комитете начали проверку.



Сейчас известно, что двое мужчин обратились за помощью после того, как поели слойки, купленные в пекарне у метро. Откусив пирожки, они заметили в начинке металлические шарики, похожие на ртуть. После этого мужчины вызвали "скорую", медики экстренно доставили их в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

"Им незамедлительно провели детоксикационную терапию, кишечный лаваж – полное промывание желудочно-кишечного тракта. Состояние пациентов стабильное", – сказал анестезиолог-реаниматолог, токсиколог Дмитрий Соколов.

Мать одного из пострадавших рассказала "Известиям", что ее сын вместе с другом после работы пошел ужинать в кафе и после этого попал в больницу. Сейчас его телефон недоступен — пациент продолжает оставаться в реанимации под наблюдением врачей. Его жизни, как и жизни другого мужчины, ничего не угрожает.

Пирожки, в которых якобы находилась ртуть, продавали в пекарне на Симферопольском бульваре. Она закрыта и опечатана на время эпидемиологического расследования. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Москве.

Не исключено, что ртуть могла попасть уже в готовое изделие.

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