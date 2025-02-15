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Мир

Европейское космическое агентство впервые разрешило полет на МКС астронавту с инвалидностью

Европейское космическое агентство впервые разрешило полет на МКС астронавту с инвалидностью , фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 07:55 Фото: Agence France-Presse
Европейское космическое агентство (ЕКА) выдало британцу Джону Макфоллу, который готовится стать первым астронавтом с инвалидностью, сертификат, разрешающий длительные полеты в космос, сообщает Zakon.kz.

По информации Agence France-Presse, выдача сертификата была одобрена всеми партнерами по Международной космической станции (МКС).

"Джон теперь сертифицирован как астронавт, который может отправиться в длительный полет на Международную космическую станцию", – говорит директор Агентства по исследованию человека и роботов Дэниел Нойеншвандер.

Фото: Agence France-Presse

Дата полета Макфолла пока не назначена. Протез, который он будет использовать в космосе, должен пройти испытания и соответствовать тем же требованиям, что и любое оборудование, доставляемое на борт МКС.

43-летний Макфолл потерял правую ногу в 19 лет после аварии на мотоцикле. В 2008 году принимал участие в Паралимпиаде в Пекине. В 2022 году он стал первым астронавтом с инвалидностью, отобранным ЕКА.

Ранее сообщалось, что туристка потеряла обе руки из-за желания сделать оригинальную фотографию на Карибах.

Аксинья Титова
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