Туристка потеряла обе руки из-за желания сделать оригинальную фотографию на Карибах

Отдыхавшая на острове Провиденсьялес в Теркс и Кайкос канадская туристка, столкнувшись с акулой, потеряла обе руки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Metro, супруги утром 7 февраля пошли на пляж и во время купания увидели двухметровую акулу. Женщина попыталась сфотографировать хищницу с мелководья, но та напала на нее. Мужу пострадавшей сумел отогнать от нее акулу.

Отмечается, что пострадавшую вытащили на берег и доставили в медцентр. Пляж Томпсон-Коув закрыли на двое суток. По словам очевидцев, акула-людоед еще долгое время кружила поблизости и не собиралась уплывать.

Позже стало известно, что пострадавшая, 55-летняя Натали Росс, потеряла обе руки и часть бедра. Она уже вернулась в Канаду, где продолжает лечение.

Ранее сообщалось, что акула-людоед растерзала знаменитого спортсмена в Новой Зеландии.