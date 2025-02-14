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Мир

Туристка потеряла обе руки из-за желания сделать оригинальную фотографию на Карибах

туристку покусала акула на Карибских островах, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 01:59 Фото: pixabay
Отдыхавшая на острове Провиденсьялес в Теркс и Кайкос канадская туристка, столкнувшись с акулой, потеряла обе руки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Metro, супруги утром 7 февраля пошли на пляж и во время купания увидели двухметровую акулу. Женщина попыталась сфотографировать хищницу с мелководья, но та напала на нее. Мужу пострадавшей сумел отогнать от нее акулу.

Отмечается, что пострадавшую вытащили на берег и доставили в медцентр. Пляж Томпсон-Коув закрыли на двое суток. По словам очевидцев, акула-людоед еще долгое время кружила поблизости и не собиралась уплывать.

Позже стало известно, что пострадавшая, 55-летняя Натали Росс, потеряла обе руки и часть бедра. Она уже вернулась в Канаду, где продолжает лечение.

Ранее сообщалось, что акула-людоед растерзала знаменитого спортсмена в Новой Зеландии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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