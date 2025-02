Бобры стали причиной железнодорожной катастрофы в США

Как пишет Insurance journal, из-за разлива сотни тон горючего загорелся поезд. Затем огонь перекинулся на лес, и начался лесной пожар. Три железнодорожных работника попали в больницу.

И вот стали известны результаты расследования. Выяснилось, что во всем виноваты бобры. Плотина, которую они построили, не выдержала напора воды. Ее прорвало, и поток по дренажным каналам устремился к железной дороге и смыл участок путей.

