#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
498.75
523.09
5.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
498.75
523.09
5.46
Мир

Бобры стали причиной железнодорожной катастрофы в США

бобры стали причиной трагедии в США, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 19:30 Фото: pixabay
Крупная железнодорожная катастрофа произошла еще в 2023 году. Тогда в американском штате Мэн с рельсов сошли три локомотива и шесть вагонов с лесоматериалами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Insurance journal, из-за разлива сотни тон горючего загорелся поезд. Затем огонь перекинулся на лес, и начался лесной пожар. Три железнодорожных работника попали в больницу.

И вот стали известны результаты расследования. Выяснилось, что во всем виноваты бобры. Плотина, которую они построили, не выдержала напора воды. Ее прорвало, и поток по дренажным каналам устремился к железной дороге и смыл участок путей.

Ранее трагедия, связанная с железной дорогой, произошла в Индии. Сообщалось, что около двух десятков человек стали жертвами давки на вокзале.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
ХАМАС планирует освободить еще шесть заложников и передать тела погибших
Мир
19:18, Сегодня
ХАМАС планирует освободить еще шесть заложников и передать тела погибших
Скандал разразился в туристической деревне Китая из-за искусственного снега на улицах
Мир
18:14, Сегодня
Скандал разразился в туристической деревне Китая из-за искусственного снега на улицах
Переговоры России и США в Эр-Рияде: о чем говорили делегации
Мир
17:56, Сегодня
Переговоры России и США в Эр-Рияде: о чем говорили делегации
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: