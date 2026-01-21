#Казахстан в сравнении
Мир

Еще одна катастрофа с поездом случилась в Испании

Катастрофа возле Барселоны, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 05:55 Фото: X/War_Monitoring
Вторая железнодорожная катастрофа произошла в Испании за три дня, сообщает Zakon.kz.

Пригородный поезд сошел с рельсов недалеко от Барселоны. Спасатели считают, что подпорная стена обрушилась из-за оползня, вызванного штормом. Об этом передает The Associated Press.

По словам спасателей, на место аварии было направлено 20 карет скорой помощи, а пострадавших доставили в три больницы в этом районе. Однако точное число пострадавших пока не известно.

Авария в Каталонии произошла через два дня после столкновения двух скоростных поездов в Адамузе, Андалусия, ставшего крупнейшей железнодорожной катастрофой в Испании за более чем десятилетие. В ней погибли по меньшей мере 42 человека.

Фото Алия Абди
Алия Абди
