Еще одна катастрофа с поездом случилась в Испании
Пригородный поезд сошел с рельсов недалеко от Барселоны. Спасатели считают, что подпорная стена обрушилась из-за оползня, вызванного штормом. Об этом передает The Associated Press.
Spain rocked by second rail incident in days 🚆⚠️— Defence24com (@Defence24eng) January 21, 2026
A commuter train near Barcelona hit a collapsed wall, killing the driver and injuring several passengers. It marks another serious rail accident amid growing concerns over railway safety in #Spain. pic.twitter.com/r1Dg4b5CIv
По словам спасателей, на место аварии было направлено 20 карет скорой помощи, а пострадавших доставили в три больницы в этом районе. Однако точное число пострадавших пока не известно.
Авария в Каталонии произошла через два дня после столкновения двух скоростных поездов в Адамузе, Андалусия, ставшего крупнейшей железнодорожной катастрофой в Испании за более чем десятилетие. В ней погибли по меньшей мере 42 человека.