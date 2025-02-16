Около двух десятков человек стали жертвами давки на вокзале в Индии

Не менее 18 человек, в том числе 11 женщин и пятеро детей, погибли во время давки на железнодорожном вокзале в Нью-Дели в Индии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным NDTV, на железнодорожной платформе № 14 отправления поезда Prayagraj Express ожидала большая толпа людей.

"По меньшей мере 18 человек, в том числе 11 женщин и пятеро детей, погибли и более десятка получили ранения в давке на железнодорожной станции Нью-Дели в субботу, вызванной внезапным наплывом пассажиров, которые пытались сесть в поезда на религиозном фестивале Маха Кумбху в Праяградже", – говорится в сообщении.

В Министерстве железных дорог страны заявили, что в этот момент также были задержаны и два других поезда – Swantrata Senani Express и Bhubaneshwar Rajdhani Express, пассажиры которых также находились на платформах № 12, 13 и 14.

Ранее сообщалось, что казахстанцы с 14 мая смогут летать в Дели по доступным ценам.