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Мир

Около двух десятков человек стали жертвами давки на вокзале в Индии

около двух десятков человек стали жертвами давки в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 14:34 Фото: pixabay
Не менее 18 человек, в том числе 11 женщин и пятеро детей, погибли во время давки на железнодорожном вокзале в Нью-Дели в Индии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным NDTV, на железнодорожной платформе № 14 отправления поезда Prayagraj Express ожидала большая толпа людей.

"По меньшей мере 18 человек, в том числе 11 женщин и пятеро детей, погибли и более десятка получили ранения в давке на железнодорожной станции Нью-Дели в субботу, вызванной внезапным наплывом пассажиров, которые пытались сесть в поезда на религиозном фестивале Маха Кумбху в Праяградже", – говорится в сообщении.

В Министерстве железных дорог страны заявили, что в этот момент также были задержаны и два других поезда – Swantrata Senani Express и Bhubaneshwar Rajdhani Express, пассажиры которых также находились на платформах № 12, 13 и 14.

Ранее сообщалось, что казахстанцы с 14 мая смогут летать в Дели по доступным ценам.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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