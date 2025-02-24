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Мир

Телесные наказания для учеников придумали в китайской школе

Правила для школьников Китая, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 08:44 Фото: pixabay
Частная школа на юге Китая разослала на подпись родителям учеников правила, в которых разрешены телесные наказания для учеников в виде ударов по ладоням или многочасового стояния на ногах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета South China Morning Post, школьников планируют так наказывать за:

  • сон на уроке;
  • невыполнение домашнего задания;
  • плохое поведение.

Также мальчикам запрещено носить длинные волосы, а девочкам – красить губы, делать маникюр или носить украшения. Школа требует носить одежду не дороже 100 юаней и обувь стоимостью не более 80 юаней. Это примерно в пределах 6 тыс. тенге. Утверждается, что правила соответствуют нормам Министерства образования.

В новых правилах уточнили, что детей можно бить по ладоням указкой или линейкой, но не более 10 раз за один проступок. Наказание стоянием на ногах может длиться не более двух часов.

"Мы стремимся дать возможность ученикам нести ответственность за совершенные ими ошибки. Так они будут более осведомлены о необходимости предотвращать подобные ошибки и станут хорошими, законопослушными гражданами", – говорится в правилах.

В случае, если родители не согласятся на такие правила, то их детей переведут в другой кампус. Однако, по данным издания, позицию руководства школы поддержало большинство родителей.

Недавно за порчу Porsche, BMW и Audi школьнику из Китая предъявили иск на 39 тыс. долларов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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