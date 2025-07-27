В Китае из-за оползня погибли несколько человек

Пять человек стали жертвами оползня, который сошел на автотрассу на юго-западе Китая, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти, инцидент произошел в районе города Пуэр, где горная порода засыпала дорогу в сельской местности. Под завалом оказался автомобиль, находящиеся в салоне пассажиры и водитель погибли.

"Подтверждена гибель пяти человек, оказавшихся в результате оползня, сошедшего в воскресенье в провинции Юньнань на юго-западе Китая", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, в спасательной операции приняли участие более 80 человек, включая пожарных, сотрудников полиции, а также сотрудников медицинских и аварийно-спасательных служб. Также было задействовано пять экскаваторов.

Отмечается, что в настоящее время проводятся меры по устранению последствий катастрофы.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области образовался коллапс из-за сильных дождей – в поселке размыло дороги, вода хлынула вдоль жилых домов.

