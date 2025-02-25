Воры украли рабочий золотой унитаз прямо из дворца Англии

Вооруженные кувалдами воры, ворвавшиеся во дворец Бленхейм (Англия), умудрились украсть золотой унитаз стоимостью 2,8 млн фунтов стерлингов всего за пять минут, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, унитаз из 18-каратного золота под названием "Америка", изготовленный итальянским художником Маурицио Каттеланом, весил около 98 кг и был застрахован на сумму 6 млн долларов (2 млрд 999 млн 670 тыс. 600 тенге).

Это необычное произведение искусства итальянского художника Маурицио Каттелана, полностью функционировало во время выставки во дворце Бленхейм – загородном доме в Оксфордшире, где родился Уинстон Черчилль. Его украли еще в сентябре 2019 года.

На момент кражи стоимость золота оценивалась примерно в 2,8 млн фунтов стерлингов. Подозреваемый 39-летний Майкл Джонс из Оксфорда в январе этого года не признал себя виновным в краже.

Его сообщники, 36-летний Фредерик Сайнс, также известный как Фредерик Доу и 41-летняя Бора Гуккук из западного Лондона отрицают обвинения в сговоре с целью передачи краденного имущества.

Ранее сообщалось, что кражу в особо крупном размере раскрыли полицейские Аркалыка.

