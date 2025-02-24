Кражу в особо крупном размере раскрыли полицейские Аркалыка

В Аркалыке задержаны скотокрады, похитившие животных на сумму 25 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

На протяжении последних шести месяцев группа лиц совершала серию краж скота у восьми владельцев на территории города Аркалык и окрестных сельских округов. В результате их преступной деятельности похищено 14 коров и 30 лошадей, что причинило ущерб более чем на 25 млн тенге.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала группу из пяти местных жителей в возрасте от 27 до 59 лет. Сотрудники правоохранительных органов вернули владельцам 15 лошадей. Что касается 14 коров, то ущерб был компенсирован в денежном эквиваленте", – рассказали в полиции.

По факту совершения краж скота в особо крупном размере в составе группы лиц полицией проводится досудебное расследование. Подозреваемые помещены в ИВС.

Фото: polisia.kz

За совершение данного преступления им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее в МВД рассказали, какие области Казахстана лидируют в скотокрадстве.