В США из грузовых поездов украли кроссовки известного бренда на два млн долларов

Неизвестные ограбили несколько грузовых поездов BNSF в США и украли коробки с новыми кроссовками Nike, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Associated Press, в одно из своих ограблений преступники перерезали шланг воздушного тормоза на поезде, который ехал через отдаленный район Аризоны. Грабители унесли около 1900 пар кроссовок стоимостью более 440 тыс. долларов.

Большая часть украденных моделей обуви поступит в продажу только 14 марта.

Полиция смогла с помощью устройств слежения, которые находились внутри некоторых коробок, отследить подозреваемых. 11 грабителям были предъявлены обвинения, никто из них не признал себя виновным.

Всего с марта 2024 года по февраль 2025 год преступники совершили не меньше 10 нападений на грузовые поезда. Во всех случаях, кроме одного, были украдены кроссовки Nike. Общая сумма ущерба составила более двух млн долларов.

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