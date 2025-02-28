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Мир

Звезду "Гарри Поттера" Рэйфа Файнса подозревают в связях с Джеффри Эпштейном

Рэйфа Файнса заподозрили в связях с Эпштейном, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 20:41 Фото: Instagram/actorlengend61
62-летнего Рэйфа Файнса, известного по роли Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере, заподозрили в связях со скандальным миллиардером Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле людьми и организации секс-траффика, в том числе среди несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно благодаря публикации некоторых материалов генеральным прокурором США Пэм Бонди.

Отмечается, что первая партия обнародованных документов насчитывает около 200 страниц копий бортовых журналов частного самолета Джеффри, а также фотокопию адресной книги скандального финансиста.

В частности, среди личных контактов Эпштейна оказались контакты актера Файнса. Также обвиненный в создании целого педофильского лобби Эпштейн общался с Майклом Джексоном, лидером The Rolling Stones Миком Джаггером, Алеком Болдуином и другими знаменитостями.

Как уточняется, публикация этих материалов была одним из предвыборных обещаний избранного президента США Дональда Трампа. Сам Эпштейн наложил на себя руки в августе 2019 года, не дождавшись начала судебного процесса над ним.

Ранее сообщалось, что в США рассекретят список клиентов Джеффри Эпштейна.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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