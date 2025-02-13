В США рассекретят список клиентов Джеффри Эпштейна

Власти США снимут гриф секретности со списка клиентов Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна, возглавляющая комиссию по рассекречиванию федеральных документов, сообщает Zakon.kz.

Неизвестно, отличается ли этот список от так называемой черной книги Джеффри Эпштейна, обнародованной во время суда над ним и содержащей имена многих известных клиентов.

Джеффри Эпштейна арестовали в 2019 году, ему были предъявлены обвинения в секс-торговле, совращении несовершеннолетних, организации проституции, подкупе свидетелей и прочих преступлениях. В том же году он покончил с собой в камере.

Фото: Davidoff Studios Photography

На одном из судебных заседаний были раскрыты имена его высокопоставленных друзей и клиентов, которым он, предположительно, предоставлял девушек, среди них – принц Эндрю, Билл Клинтон, Билл Гейтс, Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Илон Маск призвал к закрытию "Радио Свобода" и "Голоса Америки".