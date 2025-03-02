Стоимость биткойна подскочила после заявления Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил о создании стратегического резерва криптовалют страны, из-за чего взлетела цена на биткоин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал barrons, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22:23 по времени Астаны рос на 7,62% за сутки – до 91 530 долларов. До появления новостей биткоин торговался в районе 85 тыс. долларов, а в пятницу в моменте он даже опускался ниже 80 тысяч, впервые с ноября 2024 года.

Согласно данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина повышалась на 7,93% – до 91 724 доллара.

Отметим, что Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны. Согласно публикации Трампа в соцсети Truth Social, новый резерв криптовалюты включит в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). Позже он добавил, что биткоин и Ethereum будут в основе стратегического резерва криптовалют США.

Ранее сообщалось, с чем связано нынешнее падение биткоина после его триумфального роста в январе.