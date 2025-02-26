Биткоин резко упал в цене: почему дешевеет крупнейшая криптовалюта

С чем связано нынешнее падение биткоина после его триумфального роста в январе – в обзорном материале Zakon.kz.

За последние несколько дней биткоин подешевел почти на 8%, упав до отметки ниже 89 тыс. долларов, что является самым низким уровнем с ноября 2024 года. Отметим, что крупнейшая криптовалюта упала почти на 20% по сравнению со своим максимумом, которого биткоин достиг в январе на фоне инаугурации нынешнего президента США Дональда Трампа. На тот момент цена биткоина доходила до 109 тыс. долларов.

Фото: Trading Economics

Эксперты investing считают, что ключевую роль в снижении криптовалюты сыграли экономические заявления президента США Дональда Трампа. В частности, Трамп подтвердил, что 25%-ные тарифы на товары из Канады и Мексики могут быть введены уже со следующей недели. Это вызывает опасения по поводу того, как эти решения отразятся на экономике США.

Еще одним фактором давления на рынок стало массовое изъятие капитала из фондов, инвестирующих в биткоин. По данным аналитиков Bitfinex, за период с 17 по 21 февраля из биткоин-ETF было выведено 552,5 млн долларов.

Косвенно на ухудшение настроений на крипторынке повлияли новости о взломе биржи Bybit, отмечают в cryptonews.

Прогнозы на будущее

В то же время генеральный директор Binance Ричард Тэнг уверен, что нынешнее падение рынка носит краткосрочный характер и, скорее всего, не продлится долго, передает Cointelegraph.

В сообщении на платформе X Тэнг подчеркнул, что "рынки криптовалют реагируют на макроэкономические сдвиги так же, как традиционные активы, но они также восстанавливаются с поразительной устойчивостью". И подобные колебания, по его словам, криптовалюта уже переживала в предыдущие годы.

Вместе с тем сооснователь криптобиржи BitMEX Артур Хейс, напротив, считает, что курс биткоина может упасть до 70 тыс. долларов из-за распродаж паев спотовых биткоин ETF хедж-фондами, следует из информации bits.media. Он уточнил, что это позволяет получать прибыль за счет разницы между ценой актива на спотовом и фьючерсном рынках. Но если ситуация на мировом финансовом рынке ухудшится, фонды начнут продавать биржевые продукты.

В свою очередь аналитики Trading Economics прогнозируют, что к концу текущего квартала цена биткоина составит чуть больше 97 тыс. долларов.

Ранее Zakon.kz сообщал, что в столице несколько человек были осуждены за незаконный майнинг биткоина.