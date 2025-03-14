Дональд Трамп поговорил с Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в минувший четверг, 13 марта, провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

"Вчера мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень высокая вероятность, что эта ужасная, кровопролитная война наконец-то закончится", – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Он отметил, что в настоящий момент тысячи украинских военных полностью окружены российской армией и находятся в очень плохом и уязвимом положении.

"Я настоятельно попросил президента Путина сохранить им жизни. Это была бы ужасная бойня, подобной которой не было со времен Второй мировой войны", – считает Трамп.

Ранее сообщалось, какое влияние имеет Трамп на Путина в переговорах по Украине.