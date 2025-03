Американский модуль достиг Луны: эксперты опасаются провала миссии

Иностранные СМИ пишут, что модуль был запущен 27 февраля с помощью ракеты Falcon-9 компании SpaceX, старт был с площадки во Флориде.

Как ожидается, Athena должна проработать на поверхности Луны около 10 земных суток. Одна из главных задач – разведка ресурсов. У модуля есть камеры, установка для бурения грунта и спектрометр для анализа органических и неорганических соединений.

Между тем, в социальных сетях обсуждается, что модуль генерирует мало энергии. Эксперты предполагают, что он мог упасть набок, заблокировав некоторые из своих солнечных панелей.

Athena is on the Moon. Communicating back. Generating some power too.

But no clarity on the orientation.

Waiting for the images. @Int_Machines



The confusion was created when engine status was "firing" when they were expected not to. pic.twitter.com/7LCNnkGcFl