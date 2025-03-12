Контрабандисты пытались продать в Турции мумию из Средневековья
Фото: wikipedia
Шесть человек задержали в районе Бор турецкой провинции Нигде. Подозреваемые пытались продать мумию, предположительно, относящуюся к периоду Средневековья. Полицейским удалось конфисковать у контрабандистов исторических артефактов мумию мужчины, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным издания Demirören Haber Ajansı, подразделение по борьбе с контрабандой и организованной преступностью жандармерии провинции Нигде в ходе обыска в доме подозреваемого в поселке Кемерхисар нашло мумию, предположительно, относящуюся к периоду Средневековья и принадлежащую христианину. Подозреваемый и еще пять человек задержаны.
"Мы благодарим наши подразделения жандармерии за самоотверженную работу по защите культурного наследия нашей страны и поздравляем их с успешно проведенной операцией. Мы еще раз подчеркиваем нашу решимость продолжать защищать наше культурное наследие". Губернатор провинции Нигде Джахит Челик
Расследование в отношении задержанных подозреваемых продолжается.
Ранее МВД показало кадры задержания преступной группы в Алматинской области.
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