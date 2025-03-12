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Происшествия

МВД показало кадры задержания преступной группы в Алматинской области

МВД РК, кадры задержания преступной группы, Алматинская область, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 12:55 Фото: YouTube/mvdkontent
Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности в Алматинской области пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным культивированием наркосодержащих растений, сообщает Zakon.kz.

В ходе спецоперации задержаны три человека.

"В результате обыска, проведенного на территории арендованного ими домовладения, обнаружена теплица площадью 10 соток, оборудованная для выращивания конопли. Общий вес изъятых наркотиков, не дошедших до наркопотребителей, составил 900 кг. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сегодня, 12 марта 2025 года.

По данным заместителя председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандыка Альжанова, с начала текущего года из незаконного оборота изъято более двух тонн наркотических средств, в том числе 120 кг синтетических наркотиков, 600 г кокаина и более 140 кг гашиша.

"Работа по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, продолжается", – заключил он.

Ранее сообщалось, что в Алматы осудили банду риелторов и врачей. Подробнее об этом по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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