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Мир

Краха бизнеса на поставках шампанского опасаются во Франции из-за решения США

полной остановки поставок шампанского опасаются во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 19:23 Фото: pixabay
Председатель Федерации экспортеров вина и крепких спиртных напитков Франции Габриэль Пикар заявил о том, что введение США 200%-ных пошлин на европейские вина и крепкие спиртные напитки может привести к полной остановке их поставок из Франции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Times, такие меры, считает Пикар, "вычеркнут почти 4 млрд евро из французского торгового баланса", сделав экспорт нерентабельным.

Между тем, глава Межпрофессионального бюро вина Бургундии Лоран Делоне назвал возможные пошлины "шоком". США – крупнейший рынок для бургундских вин, на который приходится значительная доля экспорта.

Отмечается, что производители шампанского, включая дом Huré Frères, опасаются краха бизнеса. По словам Франсуа Юре, соучредителя компании, стоимость бутылки для американцев может удвоиться, что сделает товар непривлекательным.

В 2024 году экспорт французских вин и спиртного в США достиг 3,9 млрд евро, что составляет 25% от общего объема поставок отрасли.

Уточняется, что инициатива США, о которой пока не объявлено официально, рассматривается как ответ на торговые споры с ЕС. Однако французские эксперты считают ее контрпродуктивной: рост цен ударит по потребителям, а европейские производители будут вынуждены искать новые рынки.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа может наполовину сократить бюджет на исследования в NASA.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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