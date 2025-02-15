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Мир

В Канаде считают новые пошлины США угрозой существованию страны

в Канаде считают угрозой пошлины США, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 00:17 Фото: pixabay
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что существование страны находится под угрозой после введения пошлин со стороны США, сообщает Zakon.kz.

По информации CTV news, глава ведомства указала, что Канада экономически сильно зависит от Соединенных Штатов.

"Пошлины в 25% являются угрозой существованию Канады", – предупредила она.

По словам Жоли, это решение США повлияет на сотни тысяч рабочих мест в Канаде, которые будут потеряны.

В начале февраля 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточняла, что в этом случае тарифы на импорт из Мексики и Канады составят 25%, а на товары из Китая – 10%.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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