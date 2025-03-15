Премьер Хорватии экстренно госпитализирован из-за редкой болезни

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович госпитализирован для операции на сердце, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sarajevo Times со ссылкой на представителя правительства республики, 54-летнего премьера доставили в больницу вечером в пятницу, 14 марта, из-за "редкой сердечной аритмии доброкачественного характера".

Отмечается, что операция прошла успешно.

Пленковича должны выписать 15 марта.

Ранее сообщалось, что скончалась первый вице-министр просвещения Казахстана Наталья Жумадильдаева.