Премьер Хорватии экстренно госпитализирован из-за редкой болезни
Фото: wikipedia
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович госпитализирован для операции на сердце, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Sarajevo Times со ссылкой на представителя правительства республики, 54-летнего премьера доставили в больницу вечером в пятницу, 14 марта, из-за "редкой сердечной аритмии доброкачественного характера".
Отмечается, что операция прошла успешно.
Пленковича должны выписать 15 марта.
Ранее сообщалось, что скончалась первый вице-министр просвещения Казахстана Наталья Жумадильдаева.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript