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Мир

Премьер Хорватии экстренно госпитализирован из-за редкой болезни

Андрей Пленкович был экстренно госпитализирован из-за редкой болезни, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 20:25 Фото: wikipedia
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович госпитализирован для операции на сердце, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sarajevo Times со ссылкой на представителя правительства республики, 54-летнего премьера доставили в больницу вечером в пятницу, 14 марта, из-за "редкой сердечной аритмии доброкачественного характера".

Отмечается, что операция прошла успешно.

Пленковича должны выписать 15 марта.

Ранее сообщалось, что скончалась первый вице-министр просвещения Казахстана Наталья Жумадильдаева.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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