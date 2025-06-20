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Спорт

Мбаппе экстренно госпитализировали

Футбол Травма Больница, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 09:04 Фото: Instagram/realmadrid
19 июня французский форвард футбольного клуба "Реала" Килиан Мбаппе был срочно госпитализирован в одну из американских клиник из-за острого гастроэнтерита, сообщает Zakon.kz.

Как известно, нападающий "сливочных" в эти дни находится в США, где проходит клубный чемпионат мира. 

Стартовую игру турнира против саудовского "Аль-Хиляля" Мбаппе вынужден был пропустить из-за состояния здоровья.

Позже форвард изолировался в своем номере отеля из-за болезни.

"Килиан Мбаппе страдает острым гастроэнтеритом и был госпитализирован для прохождения ряда обследований и назначения соответствующего курса лечения". Заявление пресс-службы "Реала"

Скорее всего, Килиан пропустит ближайший матч на КЧМ-2025 против мексиканской "Пачуки" 22 июня. Но не исключено, что он сможет выйти на поле в игре с "Зальцбургом" 27 июня.

Об этом немного ранее сказал наставник "Реала" Хаби Алонсо, который прокомментировал свой тренерский дебют в новом клубе.

P.S. К этому часу Килиан Мбаппе уже выписан из больницы и вернулся в расположение коллег, где продолжит лечение и постепенно начнет тренировки. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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