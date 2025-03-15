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Мир

Штормы и торнадо в США привели к трагедии

шторма и торнадо в США, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 21:20 Фото: скриншот видео
На территорию Юга и Среднего Запада США обрушились штормы и торнадо. В результате погибли не менее 16 человек, еще десятки пострадали, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NBC News, эксперты предполагают, что с угрозой стихийного бедствия могут столкнуться 138 млн человек на территории штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас.

"По меньшей мере 16 человек погибли в результате сильных штормов, обрушившихся на Юг и Средний Запад", – говорится в сообщении.

Отмечается, что экстремальные погодные условия уже привели к распространению лесных пожаров. На указанных территориях зафиксировано более 100 очагов возгораний.

Как уточняется, в районах, которые уже столкнусь с ударами стихии, зафиксированы масштабные разрушения жилых домов и построек, нарушения электроснабжения. Без света остаются более 300 тыс. потребителей.

Иностранные СМИ пишут, что слепящие ветры в Техасе и Оклахоме стали причиной смертельных аварий, а торнадо и лесные пожары оставили здания в руинах и миллионы людей под угрозой. Предупреждения выпущены во многих штатах. 

Между тем в социальных сетях распространяются ролики, на которых шквальный ветер переворачивает движущиеся большегрузы.

Ранее сообщалось, что более 80 тысяч квадратных метров льда взорвали спасатели в ВКО.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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