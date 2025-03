Штормы и торнадо в США привели к трагедии

По информации телеканала NBC News, эксперты предполагают, что с угрозой стихийного бедствия могут столкнуться 138 млн человек на территории штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас.

Отмечается, что экстремальные погодные условия уже привели к распространению лесных пожаров. На указанных территориях зафиксировано более 100 очагов возгораний.

Как уточняется, в районах, которые уже столкнусь с ударами стихии, зафиксированы масштабные разрушения жилых домов и построек, нарушения электроснабжения. Без света остаются более 300 тыс. потребителей.

Иностранные СМИ пишут, что слепящие ветры в Техасе и Оклахоме стали причиной смертельных аварий, а торнадо и лесные пожары оставили здания в руинах и миллионы людей под угрозой. Предупреждения выпущены во многих штатах.

Между тем в социальных сетях распространяются ролики, на которых шквальный ветер переворачивает движущиеся большегрузы.

At least six dead as powerful storms sweep across the central and southern US. Blinding winds in Texas and Oklahoma caused fatal crashes, while tornadoes and wildfires leave buildings in ruins and millions at risk. Warnings issued across multiple states. pic.twitter.com/q2CvISARsj